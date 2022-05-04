Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Libya liderleri ile görüştü

FED'in 50 baz puan faiz kararı sonrası neler olacak: TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş yanıtladı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş, FED'in 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırmasını değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte FED'in para politikasının daha agresif olacağını söyleyen Karabaş, 'Bütün dünyada dolar endeksinin yükselmesi çok olası görünüyor. FED, para musluklarını kapattığı için doların daha fazla değerlenmesi bekleniyor.' şeklinde konuştu.



