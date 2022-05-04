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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Libya liderleri ile görüştü
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Libya liderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Libya liderleri ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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