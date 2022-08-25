Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun etkisini sınırladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuştu. Ödül alan firmaları ve temsilcileri kutlayan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunduğunu, dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firmayla temsil edildiğini aktardı. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, Avrupa'daki yüksek enflasyona da değindi. Avrupa’daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan zam arasında uçurum olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “İnsanlar sokaklara dökülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ 2053 VİZYONUNA HAZIRLAYACAĞIZ

Erdoğan özetle şunları söyledi: “Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek, hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmamız, hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Küresel, siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin yeni baştan dizayn edildiği bir dönemde ülkemizin önündeki fırsatları kaçırmaması için her türlü gayreti göstermek, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur.

Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin hepimiz farkındayız. Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz, kur diye sorunlarımız var ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Birileri Türkiye'de üretim bitti diyor. Gerçek öyle mi? Tarımda çok iyi rekolte ettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı bir sezon geçiriyoruz.

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AVRUPA'DA İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Biz işçisinden memuruna her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Demokrasi ve kalkınma yolunda asırlık sıçrama gerçekleştiren ülkemizin bir kez daha yolundan çıkartılmasına, hedeflerinden uzaklaştırılmasına izin veremeyiz. Son dönemde banka kredilerindeki sıkıntıların kaynağı ekonomi programımız değil finans kesimi ile reel sektör arasındaki geçici bir yaklaşım farklılığıdır. (Finans kesimi-reel sektör yaklaşım farklılığı) Bunun, üretim ve istihdam odaklı büyümeyi destekleyecek şekilde kapsamlı uzlaşmaya dönüşeceğine inanıyorum."

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OYNAT 02:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle insanlar sokaklara dökülmeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni'nde konuştu. Avrupa'daki enflasyonun ekonomik etkilerinin Türkiye ile aynı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, işçisinden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Hedef 75 milyar dolar

Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörü gelmesine rağmen firmaların Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10’a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz. Bu hedefi 2053 vizyonumuzda da en az yüzde 15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin potansiyeli, firmalarımızın gücü, insanımızın kabiliyetleri, toplamda yılda 420 milyar doları geçen bu büyük pastadan çok daha fazla pay alabilmemize uygundur.” diye konuştu.

Erdoğan’dan vergi talimatı

Vergi konusunda gerekli adımların atılması için gerekli talimatı verdiğini söyleyen Erdoğan, “Hazine ve Maliye Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis’in açılmasını beklemeye gerek yok” diye konuştu. Erdoğan şöyle devam etti: “İşçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edeceklermiş gibi imkan yaratma çabaları karşısında bakanlarıma söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis’in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, bu adımı atacağız. Vergi konusunda Hazine Bakanımız hiç gecikmeden, Meclis’in açılmasını beklemeden, süratle adım atıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir.”