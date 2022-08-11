Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı: Şehitlerimiz eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı geldi

\"Vatan sağ olsun\"<br><br>Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:<br><br>\"Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok.