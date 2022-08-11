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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı: Şehitlerimiz eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gediki andı: Şehitlerimiz eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı geldi
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren evladımız ile Jandarma astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 5. yılında tazimle yad ediyorum. Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti
FOTOĞRAF 13
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Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.
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Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki \"Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın\" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül ile saldırı anında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Ferhat Gedik, özlemle anılıyor.
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Eren'in annesi Ayşe Bülbül, Eren'in acısını 5 yıldır her gün hissettiğini söyledi.
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Eren'in şehadetinin ardından buruk günler geçirdiğini anlatan Bülbül, şöyle konuştu:<br><br>\"Çocuklar okullar açılınca okula gidiyor. Eren yok, akşam diğer kardeşleri okuldan eve geliyor, Eren yok, karne günü Eren yok.
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Anneler Günü gelince Eren parası yoktu ki çiçek alıp gelsin, kırdan bayırdan çiçek toplar bana getirirdi.
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Beş yıl oldu o Eren'in toplayıp bana getirdiği çiçekleri, gülleri ben şimdi toplayıp kabrine koyuyorum. Koyarken de benim güzel evladım evlatlar günün kutlu olsun diyerek geri dönüyorum.
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Bu bir anne için o kadar zor ki. 5 yıl oldu, bu 5 yılım diğer 55 yılıma bedel oldu. 60 yaşındayım, 55 yılım bir tarafa bu 5 yıl bir tarafa.\"
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\"Vatan sağ olsun\"<br><br>Anne Bülbül, Eren'e özlemini şu sözlerle anlattı:<br><br>\"Bayramlar geliyor, diğer çocukların her biri geliyor, Eren yok. Bir anne olarak o kadar üzgünüm ama yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok.
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Yıl dönümü geliyor, nereye gideceğim, nasıl gideceğim? Diğer günlerde gidiyorum, Eren beni orada bekliyor gibi. Gidiyorum hiç kimse yok, kendi kendime oturup duamı ediyorum, ağlayıp dönüyorum.
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Evladımın ölüm yıl dönümü tabii ki üzülüyorum. Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. Şükürler olsun, 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun.
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Sadece ben evladımı şehit vermedim, nice anneler babalar evlatlarını şehit verdi ama benim evladım küçücüktü. Daha hayatının baharında, hayatını yaşamamış, sanki yolda yürürken düştü, şehit edildi. Onun için çok zor.\"<br><br>
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\"Kesişme; İyi ki Varsın Eren\" adlı sinema filminin Ankara, Trabzon ve Van'daki galasına katıldığını belirten Bülbül, filmi izlerken çok duygulandığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.
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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, vefatının 5'nci yılında anılıyor. Anne Ayşe Bülbül, "Bayramlarım, özel günlerim buruk ama yapacak bir şey yok. 13 evladımdan birini vatan için şehit verdim, vatan sağ olsun" dedi.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
FOTOĞRAF 13
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Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
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Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.
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Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.
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Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.
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Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.
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Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.
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'KOKUN GELECEK Mİ BANA?'<br><br>Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, \"Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum.
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Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim.
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Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?\" diyerek gözyaşı döktü.
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İşte Eren Bülbül'ün şehadetinden saatler önce şehit olduğu yerdeki son fotoğrafı...
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Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

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