Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal kendini hazırla aday mısın değil misin onu açıkla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Her şeyden önce gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Şehre ayak bastığımız andan itibaren bizleri coşku dolu bir süreçle bağırlarına basan tüm Vanlı kardeşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. Hizmete aldığımız tüm yatırımların şehre hayırlı olmasını diliyorum. Son bir yılda Van'la birlikte 22. gençler buluşmamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şu anda bizim gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz. Bütün bu üye sayılarıyla diğer partilerin tamamını toplayın, bizim partimizin üye sayısına ulaşamazlar. Her biriniz, birer üye daha yapsanız, Bu 23 milyon üye olur. 23 milyona çıktığınız zaman 2023'ün habercisidir.

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"GENÇLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ PARTİYİZ"

560 bin kişiyi Fetih Şöleni'nde Atatürk Havalimanı'nda topladık. Gençler için çalışan bir parti olarak, bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen olarak bakmıyoruz. Sadece bir telefon mesajıyla tüm gençlerimize seslendim. Tüm milletime seslendim. O gece tüm gençler Atatürk Havalimanı'nı doldurdu. Bay Kemal de tankların korumasıyla Bakırköy'e gitti. Aramızdaki fark bu. Son 20 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerin en çok tercih ettiği parti biziz.

'BAY KEMAL KENDİNİ HAZIRLA'

Bay Kemal diyor ki, 'seçim tarihini açıkla' seçim tarihi belli. Önümüzdeki yılın haziran ayında. Kasım ayında seçim yok. Bay Kemal kendini hazırla, sen önce aday mısın değil misin onu açıkla. Eğer sen aday değilsen adayını açıkla. Şu anda 6'lı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal kendini 2023'e hazırla aday mısın değil misin Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin konuştu. '2023 yılında yapılması planlanan seçimlerin, bu yılın kasım ayında yapılacağını' öne süren muhalefeti bir kez daha yalanlayan Erdoğan, 'Bay Kemal diyor ki; 'Seçim tarihini açıkla'. Seçim tarihi belli; önümüzdeki yılın haziran ayında. Kasım ayında bir seçim yok. Bay Kemal kendini hazırla, sen önce aday mısın değil misin onu açıkla.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"YEMEZLER MİÇOTAKİS YEMEZLER"

Artık bundan sonra Türkiye'nin aleyhinde herhangi bir açıklama yapmayacağız. Yeni bir şey söyleyeceğimiz yok. Biz adamın lafına inanırız. Adam olmayanın lafına değil. Seni ben Vahdettin Köşkü'nde ağırlayacağım. Yemekte mutabakata varacağız. Bundan sonra seninle ikimiz konuşalım. Tamam. Aradan 2-3 hafta geçti. ABD'ye gidiyorsun Senato'da konuşma yapıyorsun. F-16'lar aleyhinde. Yemezler Miçotakis yemezler. 5+4 üsler kuruldu. Ne kurarlarsa kurulsun. O üsler ne için yaptığınız diye sorduğumuzda "Ruslara karşı" diyorlar. Ya Rusya'ya karşı Ukrayna'ya ne yaptınız. Sözleri yalan dolan. Batı'ya güven olmaz. Bunlar AB üyeliğinde 1963'ten beri oyalıyorlar. Bunlarda dürüstlük yok. Dürüstlük bizim milletimizde var.

"GENÇLERİN BOZUK PARA GİBİ HARCANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Siyasi çaylaklara diyorum ki: Siz gidin kumda oynayın. Gençlerin oylarını çantada keklik olarak görenlere diyoruz ki: Tekrar gözden geçerin. Daha düne kadar "18 yaş düzenlemesini kendi çocukları için getirdiler" diyenler siz değil miydiniz? Daha düne kadar "Meclis'i çoluk çocukla dolduracaklar" diyen siz değil miydiniz? Şimdi çıkmış laf söylüyorsunuz. Gençlerin eğitimden iş hayatına önündeki engelleri kaldıran biziz. Seçilme yaşını 18'e indiren yine biziz. Kimsenin 3 günlük siyasi ikbali uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz.

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OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e: Ataların dalgayı iyi bilir bunları yenilemeye kalkmayın Van'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye politikasına tepki göstererek 'Her şeyden önce bu milletin mayası öyle dalgaya malgaya gelmez. Biliyorsun. Bu dalga malga filan bunları, geçmişte senin ataların çok iyi bilirler. Tekrar yeniden bunları yenilemeye kalkmayın. Faturası ağır olur' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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SORU CEVAP

MUHALEFET ADAYINI NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Ben de doğrusu bu aday noktasında hala isim açıklamayışlarını "niye" sorusunu arkadaşlarımızla aramızda tartışıyoruz. Tabii enteresan. Biz de bir laf var, "Elalemin derdi bizi mi gerdi". Şimdi bize ne? Biz işimize bakıyoruz. Bize düşen, biz her an maça çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmak.

KYK YURTLARI

Bizim şu anda KYK yurtlarında yer sorunumuz yok. Bak harç vardı biz kaldırdık. Burs, kredi 45 liracıktı, biz onu 850 TL'ye çıkardık. Hiçbir dönemde bizim bu getirdiğimiz imkanlar, diğer hükümetler döneminde getirilmedi.