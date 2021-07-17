Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

FETÖ'nün hesap veren firarileri

FETÖ soruşturmaları ve davalarında haklarında yakalama kararı olan birçok isim, hayatını saklanarak ya da yurt dışında firari olarak sürdürüyor. Bunlardan elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahattin Gülen, örgütün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, örgüt mensubu Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, yurt dışı eğitim sorumluları Salih Fidan ve Samet Güre, İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, mahrem imam Ahmet Yiğit yakalanarak Türkiye'ye getirildi.