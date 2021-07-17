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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çifte Minareli Medrese'de gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurumda gençlerle buluştu
Gençler Erdoğan'a Elfida şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Çifte Minareli Medrese'ye geçti.

Medrese girişinde Erzurum bar ekibince sergilenen halk oyunuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle sohbet etti, bazı gençlerin ve sanatçıların seslendirdiği yöresel türküleri dinledi.

Erzurumlu gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elfida' şarkısını söyledi
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Erzurumlu gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Elfida' şarkısını söyledi
Toplu açılış törenine katılmak için Erzurum'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Erzurumlu gençlerle buluştu.
Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Haluk Levent'in 'Elfida' isimli şarkısını söyledi. Gençleri keyifle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şarkının sonunda gençleri alkışladı.


Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da gençlerin Erdoğan'a seslendirdiği "Elfida" şarkısının videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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