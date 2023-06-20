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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

16:32 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.



#recep tayyip erdoğan
#malezya
#Mahathir Muhammed
1 saat önce
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