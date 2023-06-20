Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, "Perşembeye varmadan neticeleneceğini düşünüyorum. Bizim talebimize yakın bir rakamı konuştuk. İşi garantiye almadan benim rakam vermem doğru olmaz. Bakan Bey ile bir kez daha görüşeyim." dedi.