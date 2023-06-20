Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, "Perşembeye varmadan neticeleneceğini düşünüyorum. Bizim talebimize yakın bir rakamı konuştuk. İşi garantiye almadan benim rakam vermem doğru olmaz. Bakan Bey ile bir kez daha görüşeyim." dedi.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam görüşmelerine ilişkin kritik bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, "Perşembeye varmadan neticeleneceğini düşünüyorum. Bizim talebimize yakın bir rakamı konuştuk. İşi garantiye almadan benim rakam vermem doğru olmaz. Bakan Bey ile bir kez daha görüşeyim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin açıklamasının ardından açıklamada bulundu. Erdoğan, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasında hayatını kaybeden Pakistan vatandaşları için taziyelerini iletti. Bu elim olaydan derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının acısını paylaştığını dile getirdi.