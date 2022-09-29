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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf sadece mal alıp satan değildir öncelikle ahidir kardeştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu’na katılıyor. Erdoğan, ''Türkiye'de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir. 15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Birileri darbecilerle anlaşırken esnaf kardeşlerim silahlara karşı çıkıp meydan okudu'' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf sadece mal alıp satan değildir öncelikle ahidir kardeştir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye'de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir.

15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.

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Birileri 15 Temmuz'da keyif kahvesi yudumlarken benim su tesisatçısı, kunduracı, kuyumcu esnaf kardeşim ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın teminatı olarak görüyoruz.

Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız, bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik.

Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen başımız dik yaşıyorsak, sebebi milletimizin değerlerine sahip çıkmasıdır.

Küresel ticaretin tamamen durma noktasına geldiği salgın günlerinde, muhalefetin çağrılarına rağmen esnafımız milletimize bedel ödetecek kararlar almadı.

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