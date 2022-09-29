Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esnaf sadece mal alıp satan değildir öncelikle ahidir kardeştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
Türkiye'de esnaf kesimi dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir geleneğe sahiptir. Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir.
15 Temmuz gecesi esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler.
KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ GÖNDERMESİ
Birileri 15 Temmuz'da keyif kahvesi yudumlarken benim su tesisatçısı, kunduracı, kuyumcu esnaf kardeşim ölüm kusan silahlara meydan okudu.
Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı millet varlığımızın teminatı olarak görüyoruz.
Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız, bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldik.
Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen başımız dik yaşıyorsak, sebebi milletimizin değerlerine sahip çıkmasıdır.
Küresel ticaretin tamamen durma noktasına geldiği salgın günlerinde, muhalefetin çağrılarına rağmen esnafımız milletimize bedel ödetecek kararlar almadı.
Ayrıntılar geliyor...