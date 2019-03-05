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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan mitinginde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün burada sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Eyüpsultan ilçemiz bizim için herhangi bir ilçe değildir. Her şeyden önce Eyüpsultan Hazretleri'nin manevi zırhıyla kuşatılmış İstanbul'un ilelebet bizim kalması, bunun için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu yola canlarını adayan gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. Özellikle 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerde çok daha büyük bir rekora imza atacağız. Büyükşehirde Binali Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan'da Deniz Köken kardeşimle el ele vermek suretiyle İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. Binali Yıldırım kardeşimizi zaten anlatmaya gerek yok. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda İDO'da Genel Müdürümdü. Başbakan olduğumda Ulaştırma Bakanı olarak beraberdik. Daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM'nin Başkanı oldu.

Geçen seçimde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. Bu defa ikinci ilçe ziyaretimizi Eyüpsultan'a yapıyoruz. Buradan Beyoğlu - Kasımpaşa'ya geçeceğiz ve orada bir TOKİ programı yapacağız.

Kentsel dönüşüm çalışmaları için 245 bin riskli konut ve iş yerini yıkarak İstanbul'u hem depreme hem geleceğe taşıdık. Şimdi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile yeni bir dönem başlatıyoruz.

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