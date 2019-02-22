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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethiye'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fethiye'ye müjdemiz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Fethiye'de halka hitap etti. Erdoğan, Fethiyeli çiftçilerimize müjdemiz var. Yakacık mahallemizdeki bin 200 dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması için Yakacık barajını inşa edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Fethiye'de halka hitap etti. Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Fethiyeli çiftçilerimize 17 yılda 200 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Yakacık mahallemizdeki bin 200 dekarlık tarım arazisinin suya kavuşması için Yakacık barajını inşa edeceğiz."

Partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Menteşe ilçesindeki Orhaniye Camii’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla mitingi için helikopter ile öğle saatlerinde kente geldi. Helikopteri Muğla Atatürk Stadı’na inen Erdoğan, miting öncesi cuma namazı için Menteşe Orhaniye Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun eşlik etti.

Vatandaşların sevgi gösterisi ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami yanında kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek sohbet etti.

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