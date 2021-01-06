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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin de terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliği olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak belgeyi imzaladık. Attığımız bu adım her alandaki işbirliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır.

İkili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz ele alma fırsatı bulduk. Hayata geçirebilecek projelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını Arnavutluk üstlenmiştir. Kendilerine başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ticaret ortağıdır. Toplam 3.5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor' dedi.


522 konut inşa etmek kararı aldık

21 Eylül - 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca 522 konut inşa etmek kararı aldık. Deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta gerçekleştirdik. 2021 Ağustos ayında inşaatı tamamlayıp, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

600'ü aşkın firmamız 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor

Sayın Başbakanla bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatını bulduk. Türkiye, Arnavutluk'un en büyük dördüncü ticari ortağıdır. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanında yatırımlarımızı arttırmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda Arnavutluk bakanlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz' dedi.


Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik

Osmanlı döneminden kalan ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. Arnavutluk'ta yaklaşık 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından protokolü imzaladı.

Görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele, askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdir. FETÖ'nün her iki ülke açısından tehdit oluşturduğunu Arnavutluk makamlarınla hemfikiriz. Bu vesile ile Türkiye başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluk'un yanındadır. Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İTÜ ile sayın Başbakanın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Şu anda İTÜ'de 100 civarında Arnavut evladımız eğitim öğretim görüyorlar.

Eğitim-öğretimle Türkiye-Arnavutluk arasında çok güçlü adım atılmış oluyor. Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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