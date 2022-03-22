Cumhurbaşkanı Erdoğan "Forum Metaverse” etkinliğinde açıkladı: Dijital seferberlik ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Forum Metaverse” etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunun kullanıcılar tarafından bilindiğinin altını çizen Erdoğan, dijital dünyadaki sorunların çözümü için de ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzenini önerdi. Erdoğan, Türkiye’yi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Bu teknolojileri geliştiren şirketler, vadettikleri yeni dijital dünyayı, önce kendi ülkelerinin vatandaşları, hatta onların da belirli bir kesimi için erişilebilir kılacak, zamanla da yaygınlaştıracaklardır. Fakat gerçek şu ki dünya, dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor.

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UKRAYNA-RUSYA KRİZİ BİZE GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Ukrayna-Rusya krizi bize şu gerçeği bir kez daha göstermiştir. Her alan gibi dijital dünyada da kendi alt yapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilsiniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir.

İHA’larınızı, SİHA’larınızı, Akıncı’larınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olma ile karşı karşıyasınız. Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da asıl olan kendi gücünüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa huzuru kalple koyamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik AK Parti gençliği olamaz.

İşte biz ‘Teknofest gençliği’ dedik. Şimdi ise metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Bunun için burada sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan, beni çok çok mutlu etti, ‘Gelecek onu tasarlayana aittir’ bu ifadeyi çok isabetli buluyorum.

Siyasette bir ilk