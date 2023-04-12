Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gar İstasyonu üzerinden YHT Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek

İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçiyoruz. Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir. Gar İstasyonu üzerinden YHT, Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapılabilecek. Ülkemize yapacağı katkının yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Ankara'da toplamda 44.5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.