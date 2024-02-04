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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te deprem konutlarını teslim ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acımız ilk günkü gibi taze. Seçim gündeminin depremin önüne geçmesine izin vermedik" dedi.

Seren Som
Seren Som
15:47 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 16:01 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

İslahiye'nin yeniden inşası için kollarımızı sıvadık ve hemen harekete geçtik.

Gaziantep'te 10 bin 698 konutun kurasını çekiyoruz.

14 bin konutun yapımı hızla sürüyor.

Acımız ilk günkü gibi taze.

Seçim gündeminin depremin önüne geçmesine izin vermedik.

Bu afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değil. Ne Amerikası ne Avrupası böyle büyük bir felaketin altından bizimki gibi kalkamaz.

Konutlar peyderpey teslim edilecek. Son hak sahibi evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok.

Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyoruz.

Çabalarımıza 85 milyon şahittir.

Gayretle çalışıp afet bölgesini ayağa kaldıracağız


Ayrıntılar geliyor...


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları teslim töreninde konuştu: Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay'a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. Hatay’da 135 bin 589 konut, 15 bin 589 iş yeri, toplamda 150 bine yakın hak sahibi belirledik. Deprem bölgesi genelindeki hak sahibi ise 390 bin olarak netleşti. Bugün de 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da hastane açılışında konuştu: Şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hatay'daki iki önemli sağlık yatırımını hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hatay Eğitim ve Araştırma hastanesi, 126'sı yoğun bakım 68'i acil yatağı olmak üzere toplam 550 yatak kapasitesine sahiptir. Diyaliz ünitesinden yanık merkezine anjiyo ve onkoloji ünitesinden pek çok özellikli hizmetin sunulduğu hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#İslahiye
#Deprem
#Konut
#Tören
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