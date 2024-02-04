Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te deprem konutlarını teslim ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İslahiye'de 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor.
İslahiye'nin yeniden inşası için kollarımızı sıvadık ve hemen harekete geçtik.
Gaziantep'te 10 bin 698 konutun kurasını çekiyoruz.
14 bin konutun yapımı hızla sürüyor.
Acımız ilk günkü gibi taze.
Seçim gündeminin depremin önüne geçmesine izin vermedik.
Bu afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değil. Ne Amerikası ne Avrupası böyle büyük bir felaketin altından bizimki gibi kalkamaz.
Konutlar peyderpey teslim edilecek. Son hak sahibi evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok.
Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyoruz.
Çabalarımıza 85 milyon şahittir.
Gayretle çalışıp afet bölgesini ayağa kaldıracağız
Ayrıntılar geliyor...