Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli kardeşleri Külliye'de ağırladı

Rahaf ve Muhammed kardeşler Gazze 'ye düşen İsrail füzesinin şarapnel parçalarıyla yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Rahaf ve Muhammed Salman isimli kardeşleri kabul etti.

İSRAİL 2022'DE 8 ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 220 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere aralarında 48 çocuğun da bulunduğu 220 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ASKERLERİNDEN KAÇAN 7 YAŞINDAKİ REYYAN'IN KALBI DURDU

Uluslararası hukuka göre çocuklar "özel koruma" hakkına sahip olsa da İsrail ordusu sivillere yönelik saldırılarında yaş ayrımı yapmadı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında hayattan kopardığı en küçük Filistinli 7 yaşındaki Reyyan Süleyman oldu.

Filistinli Reyyan, 29 Eylül'de Beytüllahim kentinde okulundan dönüş yolunda denk geldiği İsrail askerlerinden kaçıyordu. Küçük kalbi o an yaşadığı korkuyu kaldıramadı ve Reyyan'ın kalbi durdu, yere yığıldı.

Reyyan'ın ölümünün ardından cenazesinde sınıf arkadaşlarının naaşı başında beklediği görüntüler, İsrail'in işgal altındaki Filistin’de uyguladığı acımasız şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

15 YAŞINDAKİ CENA, KEDİSİNİ BESLEMEK İÇİN ÇIKTIĞI EVİNİN TERASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği kanlı baskınlarda hayattan kopardığı Filistinli son çocuk ise 15 yaşındaki Cena Zekarine oldu.

Cenin kentinde yaşayan Cena, kedisini beslemek için evinin terasına çıktığı sırada, o anlarda mahalleye baskın düzenleyen İsrail ordusundan bir keskin nişancının hedefi oldu. Filistinli kız, İsrailli keskin nişancının 2'si başına, 2'si göğsüne isabet eden 4 kurşunuyla hemen orada infaz edildi.

Filistinli kızın yakınları ve arkadaşlarının göz yaşlarına boğulduğu taziye günü, beyaz renkli kedisi ise hala Cena'nın öldürüldüğü yerde, evin terasında ve artık sahipsizdi.







