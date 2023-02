Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceğe dair umutlarınızı asla kaybetmeyin

Üniversite öğrencilerine her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl on beş farklı temayla on beş farklı ilde gerçekleştirilecek. 30 Ocak–3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelecek. Kamp süresince gençler, bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı da bulacak.