Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi kucaklayan bir anlayışla tuzakları birer birer bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Milli mücadelenin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 9 Eylül'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran ordumuzun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'den erine kadar tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum.

'İMKANLARIN KITLIĞINA TESLİM OLMAYIN'

Milli mücadelenin bu önemli tarihinin armağan edildiği siz gençlerimizi istiklal ve istikbalimizin teminatı olarak görüyorum. Bizim size bırakacağımız miras inşa ettiğimiz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı ve 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş büyüğünüz olarak hayallerinizden asla vazgeçmeyin diyorum.

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OYNAT 02:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayatını medeniyet hak ve adalet davasına adamış bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın, engellerden korkmayın.' dedi. BiP'te paylaş

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Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Yürüdüğünüz yolda engellerin cesametinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden sizleri uzaklaştırmasın.

'TARİHİMİZİN HER DÖNEMİNDE GENÇLERİMİZLE AYAĞA KALKTIK'

Siz genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat arttıran Yavuz'un dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmaya başaran Abdülhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerine yeni devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in torunlarısınız.

Siz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonun sahibi rahmetli Özal'ın, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserlerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan vizyonun mirasçılarısınız.

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Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik.

'DARBECİLER SOKAĞA ÇIKTIĞINDA KARŞILARINDA İŞTE BU GENÇLİĞİ BULDULAR'

Kimi zaman sağ sol, kimi zaman Alevi Sünni, kimi zaman ilerici gerici, kimi zaman Türk Kürt diyerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan anlayışla tuzakları birer birer bozduk.

15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktığında karşılarında işte bu gençliği buldular. Cumhuriyet tarihimizin bu en şanlı direnişinin öncüsü, gençlerimizin cesareti ve kararlılığı silahların gücüne galebe çaldı. Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz.

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'AZ ÖNCE BİR MÜJDE DAHA ALDIM, YENİ BİR ALTINDA DAHA ÇIKARDIK'

Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda, 5 bin kişilik bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Artık biz Tokyo ve şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz.

Az önce eskrimdeki şampiyonumuzu izledik ve dinledik. Şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce bir müjde daha aldım, dünya boks şampiyonasında İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla.

Yarın akşam 4 finalistimiz var yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz. Sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcularımızın içinden şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inanıyorum.

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Spor yanında bilimde, sanatta, kültürde, teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. İşte görme engelli sevgili evladımızı dinledik değil mi? Bakın nereden nereye. İddialı olduğu kadar da başarılı.

Görme engelli ama metaverse meydan okuyor, işte mesele bu. Nitelikli fikri tapu diye dilimize kazandırdığımız ve bunları dünya çapında kabul eden gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak kalıplara sokmak isteyenlere inat, gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor.

'ARTIK BİR TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ'

Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin her birinde hiç duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Artık olimpiyat bekliyoruz. Gençlerimiz kimi akademik alandaki kimi mesleğindeki kimi diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zenginliği, güç kaynağıdır.

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En büyük enerji ve moral kaynağım gençlerimizin yüzünde gördüğüm umut, heyecan ve kararlılık olmaktadır. İnşallah artık basketbol milli takımımız da 1 numara olacak. En sonunda beni de alıştırdılar zaten. Biz tabii skorer olarak hallediyoruz, Mehmet de karşı takımda oynuyor. Parti çalışmalarımızda, hükümet faaliyetlerde yaptığımız projelerde önceliği hep gençliğimize veriyoruz.

Açtığımız üniversitelerde taleple kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Türkiye'de 76 üniversite vardı, şimdi 207 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. 81 vilayette üniversitemiz var. Hakkari'deki gencimizin Ankara, İstanbul üniversitesine gitmek için Hakkari'den anne babası onu yola koymasın. Hakkari'deki üniversitede okusun. Iğdır, Şırnak'ta üniversitede okusun. Oraları mahrum bırakmadık.

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Öğrenci üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu illere gitsin. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik ve biz bunu başardık. Gençlerimizin eğitim, öğretim sırasında barınma talebi vardı. Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkardık. Maddi destek talebi vardı. Burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik.

Gençlerimizin spor tesisi talebi vardı, en küçük yerleşim birimlerimize kadar salon ve saha inşa ettik. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. İstedik ki yaşlandıktan sonra değil 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir, bunu bizzat gelsin parlamentomuzda yaşasın ve yapsın.

Gençlerimizin vakit geçirecekleri, kendilerini geliştirecekleri yer talebi vardı 399 gençlik merkezi açtık. Gençlerimiz ne istiyorsa biz imkanları sağladık. İnşallah 21 Mayıs'ta Adana'da gençlik şöleninde onbinlerle bir araya geleceğiz. Bu şölende gençlerimizin enerjisinden ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız."