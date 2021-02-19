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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi sonu pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadı'nın açılış töreninde konuştu. Son yıllarda marjinal örgütlerin başını çektiği bu eylemlerin amacının ne özgürlük ne de demokrasi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Oynanan oyunları yakından takip ediyoruz. Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını, gençlerimizi profesyonel provokatörlerin ellerine teslim etmemesini istirham ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu Açılışı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adanaspor ve Adana Demir Spor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demir Spor'un başarılarını daha da geliştireceklerine inanıyorum. Ülkemizde uzun yıllar boyunca belli başlı dallar dışında spora gereken önem verilmedi. Spora ilgisi olan gençlerimiz aileleri ve resmi kurumlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdiler.

Türkiye sporda beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. İlk gençlik yıllarında spora özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındayım. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçilirken şehrin spor altyapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Ülkemizin spor altyapısını baştan aşağı yeniledik. Türkiye'nin her köşesine stadyum, yüzme havuzu, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik.

Atletizm pistlerin sayısını 57'ya, spor salonlarımızın sayısını 904'e yükselttik. Sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp, yerlerine yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin ihale süreci devam ediyor."

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