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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi ve 15 Temmuz'da neler yapılmışsa 14 Mayıs öncesinde de o yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, ''10 mayıs 2010’dan, 10 mayıs 2023’e kadar değişen bir şey olmadı. Siyasetin bu kadar çirkinleşmesini kabul edemeyiz. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kaldıran neyse seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtü. Kandil’i Bay Bay Kemal’in amigosu haline getiren de aynı güçtür'' ifadelerde bulundu.

15:32 . 12/05/2023 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;


Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum.


Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Zulüm 1453'te başladı diyenlere cevabını vermiştir. Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşılarına çıkan kişiye yapmadıkları zulmü bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Partisini yenilgiden yenilgiye koşturan bir masadır.


Bay bay Kemal seni görünce çöp çukur susuzluğu anlıyoruz. Şimdi ne diyor bakın, Selo'yu kurtaracak. Bunun bir Selo'su var. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz, diyor. Bu teröristler ile beraber yürüyor bay bay Kemal. Kimlerle 'haydi' diyor, Kandil'in teröristleri ile haydi diyor. Bir yanlışa adım atmayın. Selo Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 kürt kardeşimiz öldürüldü.


Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalar. 14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i chp'ye genel başkan sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada. Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi yaşamayanları aynı çuvala doldurup üzerlerinden silindir gibi geçmeye kararlılar.


Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı. Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar.


Ayrıntılar geliyor...


Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, ''Türkiye'yi bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir'' ifadelerini kullandı. Memurlara maaş müjdesi de veren Erdoğan, ''En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak'' açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Sultangazi Mitingi
#14 Mayıs Seçimleri
29 dakika önce
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