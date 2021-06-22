Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresi dolacak Sayıştay Başkanı Baş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/CI9QtwumwC — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 22, 2021

Seyit Ahmet Baş kimdir?

28.07.1968 tarihinde Karaman’da doğdu.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1991-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, 2010-2011 yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006–2010 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, 2010 – 2011 yılları arasında Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

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2010 – 2011 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan yardım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı.

29.08.2015 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmakta iken, 23.06.2016 tarihinde TBMM’nin 106’ncı birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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