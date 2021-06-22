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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresi dolacak Sayıştay Başkanı Baş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan görev süresi dolacak Sayıştay Başkanı Başı kabul etti | Ahmet Seyit Baş kimdir? Neden görevi bıraktı?
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi yarın dolacak Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Seyit Ahmet Baş kimdir?

28.07.1968 tarihinde Karaman’da doğdu.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1991-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, 2003-2005 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdür, 2010-2011 yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006–2010 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler Komitesi eş başkanlığı, 2010 – 2011 yılları arasında Koordinasyon Kurulu üyeliği ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2010 – 2011 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan yardım programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı.

29.08.2015 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yapmakta iken, 23.06.2016 tarihinde TBMM’nin 106’ncı birleşiminde Sayıştay Başkanlığına seçildi.

Evli ve 4 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli aşı için isim önerisinde bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın, aşı için isim tercihi TURKOVAC oldu.
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