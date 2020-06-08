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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının ardından ilk kez TRT özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor. TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu merak edilenleri soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlıyor.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi, ekonominin salgından ne kadar etkilendiği, Türkiye’nin Libya’daki dengeleri nasıl değiştirdiği ve gündeme dair merak edilen soruların cevaplandığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Böyle bir salgın hakikaten sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü dünya ülkeleri arasında meydana getirdiği zararlar var. Başta Amerika olmak üzere Rusya, Çin hepsi çok büyük zararlar gördüler. İşsizlikte Amerika'da 45 milyon civarında işsizlikten bahsediliyor. Bunlar sıradan olaylar değil.

Hamdolsun kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Bütün yaptığımız yatırımlara rağmen, terörle mücadeleyi kesmedik. Aynı şekilde salgınla mücadelede de şu ana kadar 102 ülkeye, büyük kısmı hibe olmak üzere yardımlar gönderdik.

Şu anda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni hamdolsun yap işlet devretle bitirdik. Bütün donanımıyla en ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz. Tomografisinden MR'ına varıncaya kadar bütün konularda. Bazı eksikler var. İnşallah bütün çevredeki peyzaj alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sakura ağacı 15 gün ömrü olan bir ağaç. Yeşilini hiç atmıyor. Onu da biz çamla telafi ediyoruz. Çam ise 4 mevsim malum. Sağlık Bakanlığımız da buradaki özellikle doktor, hemşire, sağlık memurları bu konuda çok güçlü bir ekiple burayı donanım altına aldı.

Yeşilköy'ün belli bir bölümünü kalktık 45 günde yapma sözü verdik. Biz burayı 1800 oda yapalım dedik. Sağolsun yüklenici firma sözü verdi. Dedi ki, 2 hastaneden bir tanesini ben üstleneceğim dedi. Bir tanesini de o üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Orası da askeri havaalanıydı. Oranın yanına 1800 odalı yaptık. Biz burada bir şehir hastanesi yapacaktık. Burada 1800 odalı acil durum hastanesini yaptık. 16'şar ameliyathane var. Diyalizler vesaire hepsi. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülüyor.

Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Koronadan ölmesi farklılık arz ediyor. Bu adımı atmak suretiyle de gönlümüz çok huzurlu. Talebeleri telefon üstüne telefonlar ediyor bize. Gösterdiğiniz kadirşinaslıktan ötürü teşekkür ediyoruz dediler. Okmeydanı'nda yaptığımız şehir hastanesine de Cemil Hoca'nın adını verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşehrim. Baba dostu öyle bir özelliği var. Bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bu da Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Arnavutköy, Hadımköy'e İsmail Niyazi Kurtulmuş amcamızın adını verdik. Numan Kurtulmuş'un babası, oraya da onun adını verdik. Bütün bunlar sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlandıracak bu işi.

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağ olsun kısa zamanda yolları bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı."

Ayrıntılar geliyor...

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