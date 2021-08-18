Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi TVNET'te değerlendirecek

TVNET canlı yayınıyla gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Gündem Özel programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde yaşanan doğal afetler başta olmak üzere birçok konuda merak edilen soruları cevaplayacak.
Hülya Seloni ve Taha Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sel Bölgesinde son durum ne? Sel felaketinin yaraları nasıl sarılacak? Yangınlar sonrası bölgede felaketin bilançosu ne? Afganistan’da neler oluyor? Taliban ile bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Türkiye’nin düzensiz göçmen sorunu ile mücadelesi ne aşamada? Salgına karşı aşı politikalarında bir değişiklik olacak mı?” sorularını yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Gündem Özel canlı yayınla bu akşam saat 21:00'de TVNET ekranlarında…