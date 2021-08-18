Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi TVNETte değerlendirecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi TVNET'te değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21:00'de TVNET'e konuk oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları cevaplandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi TVNETte değerlendirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

TVNET canlı yayınıyla gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Gündem Özel programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde yaşanan doğal afetler başta olmak üzere birçok konuda merak edilen soruları cevaplayacak.

Hülya Seloni ve Taha Dağlı’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sel Bölgesinde son durum ne? Sel felaketinin yaraları nasıl sarılacak? Yangınlar sonrası bölgede felaketin bilançosu ne? Afganistan’da neler oluyor? Taliban ile bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Türkiye’nin düzensiz göçmen sorunu ile mücadelesi ne aşamada? Salgına karşı aşı politikalarında bir değişiklik olacak mı?” sorularını yanıtlayacak.

Cumhurbaşkanı Gündem Özel canlı yayınla bu akşam saat 21:00'de TVNET ekranlarında…

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi

Etiyopya Başbakanı Ankara'da
GÜNDEM
Etiyopya Başbakanı Ankara'da
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.