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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika
Son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonla görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.


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