Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in ile telefonla görüştü. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 16:55 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 16:59 DHA