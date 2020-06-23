Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonla görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonla görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ele alındı.
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