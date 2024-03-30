Cumhurbaşkanı Erdoğan Güngören'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde halka hitap etti.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Güngören geçtiğimiz yıl yapılan 14 - 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda milletvekilliğinde yüzde 52, Cumhurbaşkanlığında yüzde 54 destek verdi. Şükranlarımı sunuyorum. Güngörenliler tercihini 30 yılı aşkındır eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmıştır.





Yarın akşama kadar çalışmalarımızı sürdürüyor muyuz? Güngören yaşadığı hızlı büyümenin mirası olan depreme dayanıksız ve düşük standartlı konut stokunu dönüştürmeye başladı. Murat Kurum'un desteğiyle bu süreç daha da hızlanacak. Deprem, kapımızı çalmadan tüm ilçeleri ile İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz. Bizler de merkezi yönetim olarak her zaman İstanbul'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz.





"Deprem siyaset üstü bir mesele"

Asrın felaketinde 53 binden fazla canımızı toprağa vermiş bir ülke olarak deprem tehdidini yok sayamayız. Elazığ'a buradan geçmiş olsun diyorum. Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı Bizden'e yenilerini ekleyerek İstanbul'un dirençli hale gelmesini sağlayacağız.





Bu şehrin ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil. İstanbul ikinci iş ek iş yarı zamanlı iş olarak yönetilecek şehir değil. İstanbul'a atlama taşı değil, ömrünüzün nihayetine kadar dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız. Kader sizin yolunuzu nereye çıkarır o ayrı mesele. İstanbul'u böyle kucaklamak, adamak mecburiyetindesiniz. İstanbul depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu anki yönetime kırgın. İstanbul trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskün. Gün geçmiyor ki otobüsler yanmasın. Hep bunları yaşadık. İstanbul son 5 yılda kaderine terk edildiği için mahsun.





Şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar. Tüm bunlarla beraber seçime hazırlanıyorlar. Haftalardır vatandaş ortaya saçılan görüntüleri konuşuyor, CHP tarafından bir Allah'ın kulu çıkıp açıklama yapmıyor, yapamıyor. Cep telefonuyla banka uygulamasına girip 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklayamıyorlar. İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.





Ayrıntılar geliyor...







