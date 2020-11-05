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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halktan kopuk olan makamı fuzuli işgal etmesin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, parti teşkilatına seslendi. "Ziyaret edilmedik insanımız kalmasın" diyen Erdoğan, "Halktan kopuk yönetici olmaz. Makam fuzuli yere işgal edilmesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"Her kesimden insanımızı ziyaret edin"

Parti teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Telefonumuz 24 saat açık olmalı. Cevap veremediğimiz çağrıya dönüş yapmalıyız. İnsanları küçümseyen bir AK Parti üyesi varsa, haksız işgalci demektir. AK Parti’nin hiçbir il, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili, hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, milletten kopuk yaşayamaz. Makam fuzuli işgal edilmesin" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti’nin yerinde sayması elbette beklenemez. Biz de politikalarımız geliştirip, teşkilatlarımızı değiştirerek milletimize daha çok hizmet sunmanın gayreti içindeyiz. AK Parti’nin büyümesi Türkiye’nin büyümesi demektir.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

18 yıl önce ‘artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktığımız yolda bugün işte bu noktadayız. Esasen bugün de özünde 19 yıl önce söylediklerimizi tekrarlıyoruz: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nereden geldiğimizi nerede durduğumuzu nereye gittiğimizi iyi bilmek mecburiyetindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na,
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na, "Bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Yaşanan her felaket bir derstir ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5'inci gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte, '5 gün oldu' diyor. 'hala enkazlar kaldırılmadı'. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içine girilmiş olsaydı 5'inci gün enkaz altından çıkarılan yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar.' ifadelerini kullandı.


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