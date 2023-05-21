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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60 günde bitireceğiz" diyerek söz verdiği Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

17:31 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "60 günde bitireceğiz" diyerek söz verdiği Defne Devlet Hastanesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız.

Bir tanesi çıkmış üç ayda ne yapıyorsun diyor. Bay Kemal Eğer sende yüz varsa, karakterin varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Bizde bunlar gibi akşam yala sabah yalan yok.

Bize dediler ki burada Kılıçdaroğlu yüzde 90 ay aldı. Siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Biz ayrım yapamayız. Böyle bir şey bizim dinimizde de kitabımızda da yok.

Temel atıldıktan sonra neler söylendiğini hepimiz biliyoruz. Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası.

Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalışarak tamamladılar. Gereken donanımları süratle yerine yerleştirerek karşınıza yüzümüz ak bir şekilde çıktık.

Biz temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat yrütenler daha sonra gerçek ortaya çıkınca sessiz kaldı. Türk siyasetinin hastalığı maalesef budur. Kendisi iş yapmaz yapana mani olur. Bak eser burada. Atalar ne diyor. At binenin, kılıç kuşananın.

Defne ile birlikte tüm hastanelerimizin şimdiden Hatay'a hayırlı olmasını diliyorum.

Bedava ev vadedenler nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular, nasıl oldu da bir gece de bahardan kara kışa geçtiler.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Hatay
#Defne Devlet Hastanesi
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