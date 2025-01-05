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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz Türkiye

13:415/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Değerli yol arkadaşlarım sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Buradan, Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamd olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun.


Vefat eden yol arkadaşlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Nöbeti devrenden arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Karadeniz'e Karadenizliye Rize'ye Rizeliye yakışan da budur.


Siz kalbinizle ve desteğinize bizimle olduğunuz sürece kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin milletine olan sevdası tükenmez. Bu öyle bir sevda ki asla eksilmez, azalmaz. Sizlerle beraber yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

Millete hizmet konusunda daha gidecek çok yolumuz var.


Türkiye Yüzyılı'nda da mücadeleye devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturmak bize nasip oldu. Çıtayı biraz daha fazla yukarıya taşıdık. Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılının yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz.


Biz bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil canımızı da borçluyuz. 15 Temmuz Darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen, binleri, onbinleri, yüzbinleri nasıl unutabiliriz. Onların verdiği mücadeleyi unutursak kalbimiz taş kesilir.

Hep birlikte bir kez daha tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var.







#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Rize
#Rize 8. Olağan İl Kongresi

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