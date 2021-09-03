Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrilerinin taleplerini dinledi
RİZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrilerinin taleplerini dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine gitti. Burada ilçe başkanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrilerinin taleplerini dinledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti.

Daha sonra Güneysu AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen

Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

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