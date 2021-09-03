Cumhurbaşkanı Erdoğan hemşehrilerinin taleplerini dinledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesinde katıldığı bazı programların ardından Tulumpınar köyünde, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ı evinde ziyaret etti.
Daha sonra Güneysu AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.
Vatandaşların taleplerini dinleyen
Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.