Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rutte'yi resmi törenle karşıladı.

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Türkiye bal ihracatında iki ayda 36 ülkeye ihraç gerçekleştirdi

Türkiye'den, Ocak-Şubat 2022'de 36 ülkeye 7 milyon 131 bin 895 dolarlık bal satıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın iki ayında 2 bin 844 ton bal satıldığını belirtti.