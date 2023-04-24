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Cumhurbaşkanı Erdoğan için üç büyük ilde hazırlık: Rekor katılım bekleniyor

Seçime kadar çoğu zaman günde iki şehri ziyaret etmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç büyük mitingi Ankara, İstanbul ve İzmir’de olacak. Bu üç büyük mitinge Cumhur İttifakı liderlerinin de katılması bekleniyor.

10:40 . 24/04/2023 Pazartesi
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Erdoğan'ın mitingine rekor katılım bekleniyor.

Erdoğan'ın mitingine rekor katılım bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına hız verdi. Seçime kadar çoğu zaman günde iki şehri ziyaret etmesi planlanan Erdoğan’ın üç büyük mitingi ise Ankara, İstanbul ve İzmir’de olacak. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan bugün önce Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Togg fabrikasını ziyaret edecek, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda halka hitap edecek. Erdoğan, aynı gün Manisa’daki mitinge de katılacak.

Hummalı hazırlık sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Nisan’da İzmir ve 30 Nisan’daki Ankara mitingi için partide hummalı bir hazırlık yapılıyor. Her iki mitinge katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor. İzmir’deki miting ilin en büyük meydanı Gündoğdu’da, Ankara’daki miting ise 637 bin metrekare üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesinde yapılacak. Erdoğan’ın seçimin son haftası İstanbul’da yapacağı büyük mitingin ise Yenikapı miting alanı yerine bu meydandan çok daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleşeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın üç büyükşehirde yapacağı mitinglere Cumhur İttifakı’nın diğer liderlerinin de katılması bekleniyor.

Karadeniz turuna çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mayıs’ta Ordu’da, 3 Mayıs’ta Trabzon-Rize’de 4 Mayıs’ta da Samsun’da gerçekleştirilecek mitinglere katılacağı belirtildi. Seçimlere kadar Erdoğan’ın en az 40 ili ziyaret edecek şekilde program yapılmıştı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#izmir
2 saat önce
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