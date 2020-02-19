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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir" dedi. Erdoğan, FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meseledir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz hafta, ülkemiz bunca sıkıntıyla boğuşurken, birilerinin ısrarla “FETÖ’nün siyasi ayağı” ve bununla bağlantılı bir şekilde yeni darbe teşebbüsü tartışması açmasının gerisindeki sinsiliğe dikkat çekmiştim. Maalesef, aynı tartışmanın hala sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu ülkede FETÖ meselesinin, çok uzun ve derin, sosyal, siyasi, kültürel kökleri olduğunu bilmeyen kimse yoktur. AK Parti’den önce olduğu gibi, AK Parti döneminde de Türkiye bu süreci yaşamıştır. Bu yapı, diğer pek çok sivil toplum örgütü gibi, toplumun ve hukukun meşru kabul ettiği sınırlar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan edilmiş değildir. Ne zaman ki bu yapının, eğitim, hayır, dayanışma sınırlarını aşıp, devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüt olduğu netleşmiştir, işte o zaman karşısında bizi, milletimizi ve hukuku bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü darbe, doğru kontrol sizde ama başaramadınız
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kontrollü darbe, doğru kontrol sizde ama başaramadınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için kullandığı, 'Kontrollü darbe' sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Kontrollü darbe, doğru kontrol sizde ama başaramadınız'' ifadelerini kullandı.


FETÖ’yü terör örgütü olarak ilan edip savaş açan şahsım ve AK Parti’dir

Türkiye’de FETÖ’nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır.

Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.

Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.

15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. "'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır.
Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür.

FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil midir? Tespit ettiğimiz her yerde ve her durumda örgütün tepesine bine bine muvazenelerini bozduk.

Gez Parkı olayları

Gezi parkında başlayan olaylar büyüyerek sivil kalkışma halini almıştı. Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanık beraat etti
GÜNDEM
Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanık beraat etti

Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur.

Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır.

(Gezi Parkı davasında beraat kararı) Dün bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.

Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir.

İdlib harekatı bir an meseledir

Son günlere giriyoruz, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya’da ve gerek sahada yapılan görüşmelerde maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Masada bizim istediğimizin çok uzağında olunduğu çok açıktır. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. İdlib harekatı bir an meseledir.

Avrupa Birliği'nin Libya ile ilgili olarak herhangi bir karar alma yetkisi yoktur.

Şayet uluslararası toplumun da dahil olduğu görüşmelerden adil bir anlaşma çıkmazsa ki şu anda Trablus'un meşru yönetimi masadan çekilmiştir ki olumlu bir karardır, haklı bir karardır, isabetli bir karardır. Çünkü tezgah farklı dolaşıyor. Farklı yöne doğru gidiyor. Meşru Trablus yönetimini ülkenin tamamında hakimiyet kurması için destekleyeceğiz.

İdlib harekatı bir an meselesi

İdlib harekatı bir an meselesi

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