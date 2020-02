Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı bir an meseledir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir" dedi. Erdoğan, FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meseledir" ifadelerini kullandı.