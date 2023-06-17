Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta rekorlar yılı olarak tarihe geçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









Firmalarımızın ihracat şampiyonları olarak ödüllerini takdim ettik. Sektör birincilerini ve en yüksek ihracat yapan firmalarımız ile temsilcilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum.





Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile Türk Malı damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.





Türkiye'nin potansiyelini değerlendirip ekonomiye omuz verdiğiniz için hepinize minnettarlığımı ifade ediyorum. Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol ve dava kader arkadaşlarım olarak gördüm.





Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize açık tuttuk. İstişare ettik, gündemdeki konuları samimiyetle ele aldık.





TİM bize taleplerini iletti, sıkıntılarını dile getirdi, ufuk ve yolu açacak öneriler sundu. Gün oldu TIR şoförlerinin karne sorununu çözdük, firmalarımızın birikmiş alacaklarının tahsilini gerçekleştirdik, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için temaslar yürüttük.





Sizlere yardımcı olmak adına koştuk, çalıştık, ter döktük. Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık ve süratle ziyaretlerimize başladık.





Deprem felaketi sonrasında da dahilde işleme süreçlerine ek süre, kısa çalışma ödeneği, yatırım teşvik belgelerinin uzatılmasına, KOBİ tanımındaki üst limitin 250 milyondan 500 milyon liraya çıkarılmasına kadar bize ilettiğiniz taleplerinize olumlu cevap verdik.





Sizden gelen ülkemiz dış ticaretine ivme kazandıracak her türlü teklifi hüsnü niyetle değerlendirdik. El ele gönül gönüle hareket ederek ihracatta tarihin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.





21 yıl önce Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı. Finans sektörü batan bankalar nedeniyle ciddi dar boğaza girmişti. Esnafından işçisine sanayicisinden memuruna, emeklisine ev hanımına kadar toplumun hiçbir kesimi önünü göremiyordu. Gerçekten kendini güç bela ayakta tutan bir ülke vardı.





İş dünyamızla dayanışma içinde çalışarak tabloyu tersine çevirdik. Dünyanın en önemli üretim üstlerinden biri haline geldik. 36 milyar dolarlık ihracat yapan ekonomiye sahiptik bu rakamı 1,5 ayda gerçekleştiren güçlü ekonomiye kavuşturduk. 2022 ihracat açısından rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Hizmet ihracatımız yüzde 47.3 artışla 90 milyar doları aştı.





Savunma ihracatımız yüzde 37 artış ile 4,3 milyar doları buldu. İhracat yapan firma sayımız önceki seneye göre yüzde 14 yükselerek 114 bin 61'e çıktı. Bu yıla çok güçlü giriş yaptık. Ancak 6 Şubat'taki depremler 50 bini aşkın can kaybının yanında 11 ili derinden sarstı. Dünyada ancak birkaç ülkenin altından kalkabileceği devasa yıkım karşısında devlet olarak süratle harekete geçtik.





Deprem şehirlerimizdeki üretim çarklarının dönmeye devam etmesi için iş dünyamıza gereken her türlü desteği sağladık. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dinamik hale getireceğiz. Depremin ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri de hamdolsun günden güne azalıyor. İhracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor.





Mayıs'ta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21,6 milyar dolara yükseldi. 12 ayda ihracatımız 254.4 milyar dolara ulaştı.





Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 yılı genelinde yüzde 37'ydi. Aynı oran 2023'ün ilk 5 ayında yüzde 40,8 seviyesine çıktı. Büyüme tarafında da ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek 11 çeyrektir büyümesini sürdürüyor.





Salgın, deprem ve seçimlerin yanında yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü.





Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.





Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.





2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar Dolar ve üstünü yakalamaktır. 2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.





Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız. Çok dolaşacağız, dünyayı gezip onlarla birlikte neler yapacağımızı planlayacağız. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır.



