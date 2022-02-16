Gündem Herkesin merak ettiği an Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaştı
POLİTİKA

Herkesin merak ettiği an: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu törende selamlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Kenan Yaşar'ın yemin törenine katıldı. Salona en son giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile selamlaştıktan sonra yerine geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selamlaştı Mı? Kenan Yaşar Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar için AYM Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

SELAMLAŞTILAR

  • Salona en son giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirleri selamladı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu tarafa yürüyerek, ana muhalefet lideri ile de selamlaştı. Daha sonra Erdoğan'ın yerine oturması ile tören başladı.

KENAN YAŞAR'IN AYM'YE SEÇİLMESİ

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Kenan Yaşar, Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilen ve 82 baro başkanının oy kullandığı seçim sonucunda 27 aday adayı arasından en yüksek oyu alan 3 kişi arasındaydı.

TBB'deki seçimlerde Kenan Yaşar 18, Zülal Erdoğan Bilal 13, Talat Göğebakan da 11 oy almıştı.

Daha sonra üç aday arasından TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde de 302 oy alan Yaşar, Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi seçilmişti.

Kenan Yaşar, daha önce Çorum Barosu Başkanı olarak görev yapıyordu.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü. 2018 ve 2021 yıllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi. 31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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