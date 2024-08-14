Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Abbas'ı Beştepe'de ağırlarken Filistin Devlet Başkanı yarın da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na da hitap edecek.