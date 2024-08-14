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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'da bir araya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos tarihlerini kapsayan Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüşme yapan Abbas, yarın ise TBMM Genel Kuruluna hitap edecek.

19:16 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:34 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Foto: Arşiv)

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



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#Ziyaret
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