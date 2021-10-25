Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
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