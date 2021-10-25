Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliyede görüşüyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliyede görüşüyor
Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

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​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul ediyor.

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