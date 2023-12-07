Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis arasında ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın "Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha hayırlı olacaktır" sözünden sonra, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, memnun bir yüz ifadesiyle Erdoğan'a Türkçe teşekkür etti.