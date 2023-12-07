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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis arasında ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Miçotakis, ''İlişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Türk vatandaşlarının Ege adalarını vizesiz seyahatini görüştük'' ifadelerini kullandı.

14:48 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:54 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başlıkları;

İlişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Türk vatandaşlarının Ege adalarını vizesiz seyahatini görüştük.

Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecindeki desteğini konuştuk. Türkiye ile Yunanistan'ın sakin bir yoldan ilerlemesi çok önemli.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kiryakos Miçotakis
#Türkiye
9 dakika önce
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