Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis arasında ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarından satır başlıkları;
İlişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Türk vatandaşlarının Ege adalarını vizesiz seyahatini görüştük.
Yunanistan'ın Türkiye'ye Avrupa sürecindeki desteğini konuştuk. Türkiye ile Yunanistan'ın sakin bir yoldan ilerlemesi çok önemli.
Ayrıntılar geliyor...
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9 dakika önce