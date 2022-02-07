Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi

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Haber Merkezi AA DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya-Ukrayna gerilimini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
DÜNYA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Krizin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk Anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkidaşlarıyla paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Stoltenberg, ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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