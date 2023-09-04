Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den ortak basın açıklaması: Yerli para birimini kullanma konusunda hem fikiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;









Gündeme getirilen alternatif öneriler, Karadeniz Girişimi gibi sürdürebilir, güvenli ve taraflar arası işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. (Karadeniz Tahıl Girişimi) Eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz.





Bölgemizde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız.





(Rusya-Ukrayna) Taraflar arasında doğrudan müzakerelere evvelce ev sahipliği yaptık. Bu konuda üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yine yapmaya hazırız.





(Tahıl sevkiyatı) BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.





BM'nin yeni çalışmasıyla netice alacağını umuyorum. Sinop nükleer enerji santrali konusunu Putin ile ele aldık.





Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;





Bugün güvenlik, ekonomi siyaset, kültür, insani alanlardaki iş birliğimizi uluslararası gelişmeleri değerlendirdik. Karşılıklı ticaret hacmimiz artıyor. Akkuyu Nükleer Santrali devam ediyor. 25 bin Rus ve Türk mühendis ve işçi, ilk ünite önümüzdeki sene hayata geçsin diye gece gündüz çalışıyor.





Rusya 21.5 milyar metreküp gaz sevk etti bu yılın ilk yarısında 10 milyar metreküp gönderdik. Rusya her zamanki gibi güvenli ve sorumlu bir ortak olacaktır. Türkiye üzerinden 3. ülkelere gaz sevk etmeye hazırız. Bunun için dağıtım merkezi kurulması için teklifte bulunduk. Bu bu merkezin kurulması ile ilgili gelişmeler gündemimizdeydi. Tarım alanında işbirliğimiz hızlı gelişiyor.





Yerli para birimini kullanma konusunda hem fikiriz. Görüşmede bölgesel ve küresel konuları değerlendirdik. Enerji alanında işbirliğimiz stratejik nitelikte.





Uluslararası konuları da gözden geçirdik, özellikle Ukrayna krizini. Tahıl koridorunun askıya alınması söz konusu. Biz bu kararı almak zorundaydık. Batı ülkeleri sözlerini yerine getirmediği için çekilmek zorunda kaldık.





Tahıl ve gübre konumuzu ciddiye almadılar. Ticari konularda bizi ciddiye almadıkları için geri çekilmek zorunda kaldık. Diğer taraf bizim insani koridorumuzu terör saldırıları için kullandı.





Türk ekonomisine ucuz yakıt sevkiyatına devam edeceğiz. Tahıl girişiminin sona ermesinden bahsettik. Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz.





Buna göz yumamayız. Gıda konusunda söyleyeceklerimiz var. Gerçek ihtiyaç sahiplerine gıda gitmediği için endişeliyiz. Şimdiye şartlarda daha az tahıl ihtiyaç sahiplerine gidiyor ve böyle gideceğini görebiliyoruz en azından Batı bunun için çaba gösteriyor. Biz bunu canlandırmak istiyoruz. Sadece bir şartımız var. Bizim ürünlerimizin de engelsiz bir şekilde denize çıkmasını istiyoruz. Tahılımızın ihtiyaç sahiplerine gitmesini istiyoruz. Biz şuan 6 Afrikalı ülke ile anlaşmalarımızı sürdürüyoruz. Oraya tahılı bedava göndermek istiyoruz.





Suriye krizinin çözülmesi konusunda temel bakışımızı paylaştık. Suriye'nin şu an altyapısının ayaklanması çok önemli. Bu konuda görüşlerimizi paylaştık. Libya'da olanları konuştuk. Oradaki şiddeti de konuştuk. Görüşmemiz genel olarak çok faydalı geçti. Sayın Erdoğan'a destekleri için teşekkür ediyorum.





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