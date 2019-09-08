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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam Hatip nesline özel önem verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen Önder İmam Hatipliler Buluşması’nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüstlüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı mücadeleyi cesareti öğrendik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Etkinliğinde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipler Derneği Etkinliğinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. İmam Hatipler Kurultayı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha imam hatipli dostlarla bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz de bir İmam Hatipli olarak o büyük insanların talebesi olarak bu yapıyı hiç bir zaman öksüz bırakmamak için çalıştık. Büyüklerimizin, ağabeylerimizin ve celal hoca gibi dava adamlarının emaneti olan bu okulları 3-5 kendini bilmezin insafına terk etmedik

İmam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

Bundan dolayı dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim bundan da çok çok huzurluyum. Kendimde imam hatip lisesi mezunu olmayı gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım.

Büyüklerimizin abilerimizin emaneti olan bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Bu yapıyı öksüz bırakmamak için çalıştık. İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdik. Bu çatı bize dürüstlüğü samimiliği, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda sabrı mücadeleyi cesareti öğrendik"

İBB'de 28 Şubat'ı hatırlatan uygulamalar yaşanıyor

El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Kuruluşlarımıza itibar suikastı düzenleniyor. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi bugün yerini baskıya, faşizmi aratmayan tahammülsüzlüğe bıraktı.

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Seçim öncesi hiç kimsenin ekmeğiyle aşıyla oynamayacağız diyenler şimdiden binlerce kişiyi kapı dışarı etti.

Cumartesi anneleri için Galatasaray'a gidenler Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına neden gitmiyorlar?"

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