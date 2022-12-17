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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin’de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen ve muhalefetin tepkilerine neden olan hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğluna verilen hapis cezasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar muhalefetin tepkilerine neden olurken, hükümete karşı algı operasyonu da yapılmaya başlandı.

'SİYASİ TARTIŞMA YOK YSK'YA HAKARET VAR'

Verilen kararla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bir mahkeme kararının ardından söylenenlerde aynı faşist zihniyet var. Siyasi tartışma yok, YSK'ya hakaret var. Bizim de eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı oldu ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararını tanımama hakkı vermez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
OYNAT 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili ilk kez konuştu: Bizansvari taht oyunları
Mardin'deki toplu açılış töreninde kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası tartışmasına değindi.

Ortada kesinleşmiş bir karar olmadığını söyleyen Erdoğan, 'Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin Kandil'e karşı ciğerin yok

'BİZANSVARİ TAHT OYUNLARI'

Kimsenin mahkeme kararlarını tanımama hakkı yok. Bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyor. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek zorunda değiliz. Hayatımız yasaklarla mücadeleyle geçti. Çözümü millet de gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Küçük yaşta Kandil'e kaçırılan yavrular için bir kelime ettin mi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Küçük yaşta Kandil'e kaçırılan yavrular için bir kelime ettin mi?
Mardin'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Küçük yaştaki çocuğa istismar olayına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bay Kemal 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor o ayrı bir konu.

10, 11, 12, 13 yaşlarında Kandil'e kaçırılan yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? Terör örgütlerinin taciz ettiği yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Ah cambaz, helalleşmeye geldim diyor. Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git Diyarbakır'a. Oradaki anneler ile helalleş. Kandil'e karşı bir laf edemezsin, senin ciğerin yok.' ifadelerini kullandı.

'HENÜZ YARGI SÜRECİ BİTMEDİ'

Projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip istiyoruz. 6'lı masa karşımıza bir rakip çıkartamadı. Henüz yargı süreci bitmedi. Karar İstinaf'a gidecek, Yargıtay'a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği varsa oralarda düzenleme yapılır. Bize isim fark etmez, çıkıp adaylarını açıklasınlar. Yürekleri yetiyorsa çamura yatmadan bizim adayımız bu deme cesaretini göstersinler. "

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