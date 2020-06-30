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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: İstanbul Şehir Üniversitesi artık faaliyette değil

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyeti, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirildi. Bugünkü sayıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehir Üniversitesi'nde yaşananlar hakkında, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler" demişti.


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