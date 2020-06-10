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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngilterede operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen ve Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri, Türkiye'ye döndü.
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri, Türkiye'ye döndü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
OYNAT 01:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde kafaları birbirine yapışık olan siyam ikizleri ameliyatla birbirlerinden ayrıldı
Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile bugün yurda getirilmişti.


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