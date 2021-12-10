Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar: 3 askerimizin şehit edildiği saldırının ardından düzenlenen operasyonla 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuştu.



Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmadığını ifade eden Akar, 'Dün Avaşin Bayan bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Akabinde karadan ve havadan başlattığımız operasyonlar sonunda, bu saldırıyı yapanlar dahil toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız.' dedi.

