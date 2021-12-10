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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibafı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran meclis başkanını kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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