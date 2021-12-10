Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.
Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.
Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.