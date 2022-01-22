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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü
İbrahim Reisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Salvador ile iş birliği yeni bir dönüm noktası olacak
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş birliğinin tarihi olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.' dedi. El Salvador'un kalkınması için her türlü desteğin verileceğini söyleyen Erdoğan, büyükelçilik açılması konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdiğini belirtti.
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