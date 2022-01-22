Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, en yakın zamanda Tahran'da gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı ve bu çerçevede imzalanabilecek anlaşmalara ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bir yandan da Kafkasya'da barış ve istikrarın hakim kılınması yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte geliştirdikleri 3+3 Platformu'nun müteakip toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

OYNAT 01:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Bölgede bir savaş atmosferinin olması bizi de üzmektedir. Temennimiz Sayın Putin ile Sayın Zelenski'yi bir araya getirmek ve görüştürmek. Önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya bir ziyaretim olacak.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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