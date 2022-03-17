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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti. Erdoğan, "Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam aleminin Berat Kandilini kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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