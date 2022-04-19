Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Devlet Bahçeli'den ABD 2021 İnsan Hakları Raporu'na eleştiri: Raporun ön taslağı sanıyorum Pensilvanya'da yazılmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu'nu eleştirdi.



Bahçeli, 'ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu bir FETÖ komplosudur. Raporun ön taslağı sanıyorum Pensilvanya'da yazılmıştır. Bu rapor ancak bir FETÖ'cü hainin kaleminden satırlara dökülebilir. FETÖ, Türk ve Türkiye düşmanlarının yoldaşıdır. Bu rapor bizim nezdimizde yok hükmündedir, yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.' dedi.

