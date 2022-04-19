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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşecek: Erdoğan Herzog Görüşmesi 19 Nisan
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi. AK Parti MYK toplantısında konuşan Erdoğan’ın “Her zaman olduğu gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Erdoğan, Herzog’a “Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz” diyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog ile görüşecek: Kırmızı çizgimize saygı göster
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog ile görüşecek: Kırmızı çizgimize saygı göster

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