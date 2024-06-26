Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail şimdi de gözünü Lübnan’a dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.









İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





AK Parti'ye gönül veren tüm parti mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. Grup toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında geçen hafta idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de Allah katında kabul olmasını diliyorum. Her ne kadar Gazze başta olmak üzere yaşanan zulümler nedeniyle biraz buruk geçirsek de Kurban Bayramı'nın sevincini dostlarıyla ailesiyle paylaşarak bu mübarek günleri idrak eden kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum.





"İsrail bomba yağdırmaya devam etti"





İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İnsanlık dışı saldırılar nedeniyle, çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Derisi sırtına yapışan Gazze'li çocukların fotoğrafı modern dünyanın utanç defterine yazılmıştır. İslam aleminin acizliğinin bir sembolü olarak acıyla hatırlanacaktır.





Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa, Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle sahip çıkacağız. Birileri Avrupa'da farklı konuşabilir, batılı ağababalarından aferin almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz hakkı savunacak, masumların yanında katillerin karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekeye boyun eğmemizi beklemesin.





"149'a yükselen tanıma adımlarının önemli"





İspanya ve İtalya ziyaretlerinde Gazze'deki zulmü gündeme getirdik. Katliam devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmayacağını ifade ettik. En etkili cevabın Filistin devletinin tanınması olduğunu vurguladık. Paşinyan liderliğinde Ermenistan'ın Filistin'i tanımasından memnuniyet duyuyoruz. 149'a yükselen tanıma adımlarının önemli. İnşallah daha fazla ülkenin tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz.





"Türkiye Lübnan'ın yanındadır"





Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail’i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiklerini üzülerek izliyoruz. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.





"Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur"





Bundan sonra da millet yol mu yiyecek diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Ülkemizin dört bir köşesini demir ağlarla, yollarla, viyadük tünel, alt üst geçitlerle örmeye devam edeceğiz. Aldığımız önlemlere ve yatırımlara rağmen kazaların önünü tamamen kesemiyoruz. Bayram tatilinde 7 bin kazada 72 insanımız hayatını kaybetti. 12 bin 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.





"Portekiz maçı sonrası kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimi masum değil"





Mardin'deki taziye evinde DEM'li provokatörlerin kepazelik ise bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Ev sahiplerinin soğuk kanlı tavrı çirkin provokasyonun önüne geçti. Kimin vekili oldukları milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Avrupa şampiyonasında Portekiz maçı sonrası kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimi masum değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini bozamayacaklar. Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.





Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız.



