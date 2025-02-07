Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunacak.
AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde, il teşkilatının yeni yönetimi belirlenecek.
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