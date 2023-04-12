Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 220 bin bina risk altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





6 Şubat bizim için bir milat. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Dikey mimariye her zaman karşıydım. Vatandaşlarımız bize güvensin. Devletimiz afet sonrası çalışmalarında kendini ispat etti.





İstanbul'a rezerv şehir





Afetlere her zaman hazır olmalıyız. Risk kalkanı modelimiz yeni yol haritamız. Hakkaniyetli dönüşüm olacak. 1999 öncesi binaların risk analizi yapılıyor. İstanbul'un önemi ayrı. 220 bin bina risk altında, acil dönüşüm gerekiyor. Halkımız 'rantsal dönüşüm' propagandasına inanmamalı.





Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehire girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu.





Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.





Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikatan tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.





AK Parti listelerine ilişkin açıklama





Biz sıradan bir parti değiliz. Biz kongrelerimizde hep yenilenmeye gittik. 3 dönemde ara yoksa istisna yapmadık. En yakın mesai arkadaşlarımızda da bu adımı attık. Cuma'ya dek değişim yine olabilir. Çok da az da olsa bazı hatalarımız oldu.







