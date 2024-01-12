Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da adayların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz" dedi. Kurum, "Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza heyecanımızı hedeflerimizi hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Beraber çalışacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir." ifadelerini kullandı.