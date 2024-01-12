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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da adayların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

16:37 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor. 

#Recep Tayyip Erdoğan
#Üsküdar
#Hz. Ali Camii
#Murat Kurum
18 saat önce
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