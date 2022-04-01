Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da liderler zirvesi olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Liderler zirvesini İstabul'da gerçekleştirebiliriz"

Liderler bazında özellikle Kırım ve Donbas noktasında bir adımın atılması için bunu en üst düzeyde liderlerle görüşmenin ve bu konuya da ev sahipliği yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Sayın Zelenskiy'in olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de yaklaşımı olumlu. Tarihi onlar belirleyecek. İstanbulumuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirebilir ve neticesinde bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek bizler de Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

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DÜNYA Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz

"Şu an sıkıntı yok, tedbiri elden bırakmayacağız"

Denizlerimizdeki mayınlarla ilgili deniz kuvvetlerimiz ciddi bir çalışmanın gayreti içerisinde. Şu ada bir sıkıntı söz konusu değil. Başta Savunma Bakanım olmak üzere deniz kuvvetleri konunun takibini yapıyorlar, tedbiri elden bırakmayacağız.